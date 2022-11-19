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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

Метро до аэропорта "Внуково" доведут к 2024 году

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Работы по строительству участка метро от Рассказовки до аэропорта "Внуково" планируется завершить до конца следующего года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"К настоящему времени новый участок Солнцевской линии со станциями "Пыхтино" и "Внуково" готов на 56%. До конца следующего года работы по продлению линии планируется завершить", - рассказал он.

Заммэра отметил, что на сегодня на станции "Внуково" окончены монолитные работы окончены и ведется устройство наклонного хода для эскалаторов.

По его словам, в рамках строительства участка возводится метромост через реку Ликова. "Метромост длиной 460 метров примыкает к строящейся станции "Пыхтино", где завершаются монолитные работы, ведется монтаж инженерных систем и архитектурная отделка пассажирской и технической зон", - добавил он.

Москва Внуково Андрей Бочкарев
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