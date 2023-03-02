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Станцию метро "Аэропорт Внуково" начали соединять с переходом в терминал аэропорта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Станцию "Аэропорт Внуково" Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена начали соединять с подземным переходом в терминал аэропорта, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"На станции "Аэропорт Внуково" укладка бетона выполнена почти на три четверти. Высокая готовность основных конструкций вестибюля позволяет приступить к комплексу работ по их примыканию к подземному переходу, который позволит пассажирам из метро попасть прямо в терминал аэропорта", - сказал в четверг заммэра города Андрей Бочкарёв.

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Он добавил, что для выполнения работ участок пешеходного перехода между входом со стороны 1-й Рейсовой улицы и терминалом закроют на период со 2 марта по 15 июня 2023 года. Проход возможен по наземному участку с регулируемым пешеходным переходом напротив гостиницы. Уточняется, что доступ к поездам "Аэроэкспресса" будет открыт.

При отделке путевых стен станции "Аэропорт Внуково" используются гранитные плиты серого цвета. Архитектура станции посвящена теме конструкторского бюро А.Н. Туполева, так как аэропорт "Внуково" носит его имя. Так, в начале платформы появится композиция с гражданскими самолетами и их создателями.

Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт Внуково было принято в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 км с двумя станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" было начато в октябре 2019 году. Завершение строительства всего этого участка планировалось в 2023 году, но затем сроки перенесли. Теперь ввод участка ожидается до конца 2024 года.

Москва метро Внуково
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