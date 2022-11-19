Метро в поселок Северный придет в 2023 году

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Строительство участка "салатовой" линии метро до поселка Северный завершится до конца следующего года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный идут по графику. До конца следующего года участок протяженностью 6 км планируется запустить", - сказал он.

По его словам, на этом участке планируется построить три станции метро - "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

Как отметил Бочкарев, "сейчас возводятся монолитные конструкции, идут работы по гидроизоляции и креплению котлованов будущих станций".

Продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции "Физтех" улучшит транспортное обслуживание около 500 тыс. жителей районов Восточное Дегунино, Лианозово, Бескудниковский, Дмитровский, Северный, а также города Долгопрудного Московской области.