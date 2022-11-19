Южный участок Московского скоростного диаметра запустят в 2023 году

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Южный участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссе Энтузиастов до трассы Солнцево-Бутово-Видное планируется запустить до конца следующего года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Мы уже запустили основной ход МСД, сейчас продолжается активное строительство южного участка магистрали. До конца следующего года мы запустим по нему движение", - сказал он.

Бочкарев отметил, что в настоящее время также продолжается строительство развязки на пересечении МСД и дублера Люблинской улицы.

Как он добавил, в целом строительная готовность Южного участка МСД оценивается в 65%.

Заммэра пояснил, что Южный участок МСД объединит четыре округа и 22 района и тем самым обеспечит комфортной транспортной доступностью 2,5 млн человек.

Ранее было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую магистраль - Московский скоростной диаметр.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что жители столицы и Подмосковья смогут не платить за проезд по МСД. Для транзитных автомобилистов со 2 января 2023 года вводится плата за проезд в размере 950 рублей. Также на МСД введут полный запрет на проезд грузовиков, за исключением грузовых автомобилей, имеющих пропуск.