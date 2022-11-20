Авиацию МЧС и пожарный поезд привлекли к тушению пожара на Комсомольской площади

Площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. кв. м

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд задействованы в тушении пожара в центре Москвы на Комсомольской площади, сообщила пресс-служба МЧС России в воскресенье.

Также на месте пожара работает передвижная лаборатория для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ, добавили в министерстве.

Тем временем площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Как отметили в ведомстве, к ликвидации пожара привлечены более 100 человек. "Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания, сложная планировка здания", - добавили в министерстве.

Ранее в воскресенье огонь охватил двухэтажное складское кирпичное помещение на Комсомольской площади. МЧС сообщило об эвакуации из здания семи человек.

По данным столичного главка МЧС, в горящем здании частично обрушились перекрытия между 1-м и 2-м этажами.