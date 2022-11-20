Пожар на Комсомольской площади в Москве локализовали

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Крупный пожар на Комсомольской площади в центре Москвы локализовали, сообщила пресс-служба МЧС России в воскресенье.

"В 18:20 пожар был локализован на площади 2500 кв. м. На месте специалистами лаборатории по замеру ПДК взяты пробы воздуха. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что угроза перехода огня на другие здания отсутствует, сведений о пострадавших тоже не поступало.

К тушению пожара привлечены 39 единиц техники и 110 человек личного состава МЧС Москвы.

В свою очередь в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.

Как отметили в прокуратуре, для координации деятельности спецслужб и правоохранительных органов на место выехал Северный транспортный прокурор Вадим Курсов.