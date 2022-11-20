Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Пожар на Комсомольской площади в Москве локализовали

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Крупный пожар на Комсомольской площади в центре Москвы локализовали, сообщила пресс-служба МЧС России в воскресенье.

"В 18:20 пожар был локализован на площади 2500 кв. м. На месте специалистами лаборатории по замеру ПДК взяты пробы воздуха. Предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что угроза перехода огня на другие здания отсутствует, сведений о пострадавших тоже не поступало.

К тушению пожара привлечены 39 единиц техники и 110 человек личного состава МЧС Москвы.

В свою очередь в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.

Как отметили в прокуратуре, для координации деятельности спецслужб и правоохранительных органов на место выехал Северный транспортный прокурор Вадим Курсов.

Москва Комсомольская площадь МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Авиацию МЧС и пожарный поезд привлекли к тушению пожара на Комсомольской площади

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м

Складские помещения загорелись на Комсомольской площади в Москве

Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени

Москвичи пережили самую морозную ночь с начала осени

В Москве во время новогодних праздников откажутся от фейерверков

В Москве во время новогодних праздников откажутся от фейерверков

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве на следующей неделе

Проект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановлен

Проект строительства фондохранилища для 16 музеев в Коммунарке приостановлен

Торговые павильоны загорелись на московском рынке "Садовод"

Высота снежного покрова в Москве превысила 10 см

Высота снежного покрова в Москве превысила 10 см

Обороты московских магазинов в период большой распродажи выросли более чем на треть

Обороты московских магазинов в период большой распродажи выросли более чем на треть
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });