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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Пожарные выехали на место пожара на Комсомольской площади в Москве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сильное задымление наблюдается в здании на Комсомольской площади, пожарные выехали на место происшествия, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС в воскресенье.

Отмечается, что сильное задымление наблюдается на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что огонь охватил магазин.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится цветочный магазин.

По данным сотрудников МЧС, в центре Москвы горит двухэтажное кирпичное складское здание. Площадь пожара уточняется.

Москва Комсомольская площадь МЧС
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