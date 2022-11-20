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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м
Пожар в складском здании в районе Комсомольской площади
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Огонь распространился в складском помещении на 2 тыс. кв. м. в центре Москвы на Комсомольской площади, сообщила пресс-служба МЧС России в воскресенье.

"Площадь пожара составляет около 2000 кв. м. Пожарными из здания эвакуировано семь человек, установлен подъемный механизм для доступа пожарных в здание", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 80 человек личного состава и 20 единиц техники.

Как добавили в пресс-службе, "в готовности вертолет Ка-32 МАЦ".

В столичном главке МЧС добавили, что в горящем здании частично обрушились перекрытия между 1-м и 2-м этажами.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что огонь охватил магазин.

По информации из открытых источников, по данному адресу находится цветочный магазин.

Москва Комсомольская площадь МЧС
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