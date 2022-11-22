Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за мокрого снега

Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за мокрого снега
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Из-за ухудшения погодных условий движение в Москве затруднено, гражданам рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях, сообщает столичный департамент транспорта во вторник.

"На дорогах 8 баллов - просим сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях. В городе идет мокрый снег. Низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас наиболее загруженные дороги по направлению в центр: Волгоградский и Рязанский проспекты, Проспект Андропова, Ленинградское и Ярославское шоссе, МКАД. Вечером загруженность дорог прогнозируется в 8-9 баллов.

В дептрансе рекомендуют автомобилистам держать дистанцию на дорогах, соблюдать скоростной режим, быть аккуратнее на съездах с эстакад и мостов и не отвлекаться на гаджеты.

"Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня и вечерний часы пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города и провести противогололедную обработку дорог. Городской транспорт работает штатно", - подчеркивают в департаменте.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в сложных метеоусловиях

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы в сложных метеоусловиях

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Мокрый снег, гололед и сильный ветер ожидаются в Москве во вторник

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве увеличилось до пяти человек

Число погибших при пожаре на Комсомольской площади увеличилось до трех человек

Пожарные обнаружили тела двух погибших на месте возгорания на Комсомольской площади

Пожар на Комсомольской площади в Москве локализовали

Авиацию МЧС и пожарный поезд привлекли к тушению пожара на Комсомольской площади

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м

Площадь пожара на складе на Комсомольской площади составила 2000 кв. м

Складские помещения загорелись на Комсомольской площади в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });