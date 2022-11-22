Пробки в Москве достигли восьми баллов из-за мокрого снега

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Из-за ухудшения погодных условий движение в Москве затруднено, гражданам рекомендуется отказаться от поездок на личных автомобилях, сообщает столичный департамент транспорта во вторник.

"На дорогах 8 баллов - просим сегодня отказаться от поездок на личных автомобилях. В городе идет мокрый снег. Низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас наиболее загруженные дороги по направлению в центр: Волгоградский и Рязанский проспекты, Проспект Андропова, Ленинградское и Ярославское шоссе, МКАД. Вечером загруженность дорог прогнозируется в 8-9 баллов.

В дептрансе рекомендуют автомобилистам держать дистанцию на дорогах, соблюдать скоростной режим, быть аккуратнее на съездах с эстакад и мостов и не отвлекаться на гаджеты.

"Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня и вечерний часы пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города и провести противогололедную обработку дорог. Городской транспорт работает штатно", - подчеркивают в департаменте.