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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Москва повторила суточный рекорд 1965 года по осадкам

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Москве 22 ноября был повторен суточный рекорд по объему осадков, выпавших на город, сообщили "Метеоновости", ссылаясь на данные главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Во вторник в Москве выпало 8 мм осадков.

"Тем самым был повторен рекорд 1965 года. Метеонаблюдения на ВДНХ ведутся с 1948 года", - говорится в сообщении.

К 22 ноября в столице выпало 29 мм осадков, что составляет 56% от месячной нормы (59 мм).

В минувший вторник в городе шел снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь при температуре около нуля градусов. Было очень скользко.

Москва Метеоновости ВДНХ
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