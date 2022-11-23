Москва повторила суточный рекорд 1965 года по осадкам

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Москве 22 ноября был повторен суточный рекорд по объему осадков, выпавших на город, сообщили "Метеоновости", ссылаясь на данные главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Во вторник в Москве выпало 8 мм осадков.

"Тем самым был повторен рекорд 1965 года. Метеонаблюдения на ВДНХ ведутся с 1948 года", - говорится в сообщении.

К 22 ноября в столице выпало 29 мм осадков, что составляет 56% от месячной нормы (59 мм).

В минувший вторник в городе шел снег, мокрый снег, ледяной дождь и дождь при температуре около нуля градусов. Было очень скользко.