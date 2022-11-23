Два фигуранта дела о гибели людей на пожаре в Москве заключены под домашний арест

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы в среду избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении генерального директора ООО "Ново Флоре" Антона Мачелюка, а также специалиста по охране труда и пожарной безопасности компании Владимира Коновалова, обвиняемых в рамках уголовного дела о гибели людей на пожаре в здании цветочного склада на станции "Москва-Ленинградская".

"С учетом позиции Московской межрегиональной транспортной прокуратуры суд избрал в отношении генерального директора ООО "Ново Флоре" Антона Мачелюка, в отношении специалиста по охране труда и пожарной безопасности ООО "Ново Флоре" меры пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца", - сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что также судом на два месяца избрана мера пресечения в отношении бывшего директора ООО "Ново Флоре" Анны Мачелюк в виде запрета совершения определенных действий.

Со своей стороны в суде уточнили, что следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении Коновалова под стражу, однако суд отказал в его удовлетворении, избрав альтернативную меру пресечения.

Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает до 7 лет колонии.

В прокуратуре сообщили, что по версии следствия, обвиняемые, являясь ответственными должностными лицами ООО "Ново Флоре", в период с 2019 по 2022 года в результате преступной небрежности не принимали надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности, связанные с установкой автоматической системы противопожарной зашиты, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Вследствие халатного отношения 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади произошло возгорание складов и помещений, где продавались цветы. В результате несоблюдения сотрудниками правил пожарной безопасности произошел пожар, жертвами которого стали семь человек.