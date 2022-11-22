В Москве по делу о гибели людей в пожаре на складе задержали двух человек

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о гибели людей на пожаре в здании цветочного склада на станции "Москва-Ленинградская" задержало двух человек. Об этом сообщает во вторник телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"Задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также учредитель и генеральный директор ООО "Ново Флоре" Антон Мачелюк, арендующий сгоревшие складские помещения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проведен допрос фигурантов, им предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщалось, 20 ноября в здании складских помещений на Комсомольской площади в результате несоблюдения сотрудниками правил пожарной безопасности произошел пожар, жертвами которого стали семь человек.