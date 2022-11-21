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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью потушен

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в центре Москвы на Комсомольской площади полностью потушен, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник.

"В 23:55 пожар был полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия обнаружены тела пяти жертв, один человек пострадал.

К тушению пожара были привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.

В воскресенье огонь охватил двухэтажное кирпичное здание на площади 2,5 тысячи кв. м. Позднее в здании произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами. В 18:20 пожарным удалось локализовать крупное возгорание, а в 22:03 открытое горение было ликвидировано. Ранее "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в ходе тушения пожарными были найдены тела пяти человек.

Москва Комсомольская площадь МЧС
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