В Москве спрос на первичное элитное жилье сократился почти вдвое

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Москве спрос на премиальное жилье на первичном рынке недвижимости за год сократился почти вдвое, подсчитали в Intermark Real Estate.

"К концу декабря прогнозируемое количество заключенных сделок составит порядка 620-640 лотов, что на 48% меньше показателя 2021 года", - говорится в исследовании.

За год покупатели отдали за премиальное жилье около 93-95 млрд рублей. Это на 23% меньше, чем в прошлом году.

В объеме предложения аналитики не заметили значительных изменений. Предварительно первичный объем предложения будет около 1,5 тысячи лотов. За год показатель упал всего на 1%.

"К настоящему моменту продажи ведутся в 60 проектах-новостройках, из них 12 проектов вышли на рынок в этом году", - рассказал директор департамента мониторинга рынка и оценки Intermark Real Estate Анатолий Довгань.

Расчетный остаток квартир и апартаментов в свободном экспонировании сейчас - 22% от запланированного объема.

Рекорд зафиксирован в ценах на премиальные новостройки. Среднерыночная цена превысил 1,6 млн рублей за "квадрат". Это на 27% больше, чем годом ранее.

"Прежде всего это происходит из-за необходимости корректировать ценообразование в проектах. Череда санкций на строительные материалы, возможная частичная их замена отечественными аналогами, усложнение логистических цепочек - все это застройщики вынуждены сегодня закладывать в стоимость квартир", - уточнил управляющий партнер компании Дмитрий Халин.

По его словам, девелоперы сейчас пытаются застраховаться от возможных рисков. Чтобы удержать спрос, впервые начали активно использовать программы отсрочек и рассрочек платежей.