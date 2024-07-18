"Золотая сотня" загородных домов Подмосковья подорожала на 6% за год

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Индекс средней стоимости сотни самых дорогих загородных домов Подмосковья за последний год увеличился на 6%, выяснили аналитики компании "Intermark Загородная Недвижимость".

"Если анализировать изменение индекса (Prime Moscow Region TOP-100 Index - ИФ) за последний год, то данный показатель продемонстрировал рост на 6%. Данное увеличение произошло в основном благодаря выходу на рынок новых люксовых объектов", - говорится в исследовании.

Среднее значение индекса по итогам июня достигло $31,2 млн, это на 3% больше, чем в прошлом квартале.

В первой половине 2024 года рейтинг обновился на 24%. Самый дорогой новый лот стоит $85 млн и находится на Рублево-Успенском шоссе. Большинство домов, 68%, расположено именно в этом направлении. Что касается площади, в среднем она достигает около 2 тысячи кв.м, а средний размер участка - 109 соток.

В топ-100 самых дорогих загородных домов представлены предложения и на первичном, и на вторичном рынках.