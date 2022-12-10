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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В центре Рерихов заявили, что горевшая усадьба Лопухиных принадлежит Музею Востока

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Усадьба Лопухиных, в которой произошел пожар, находится во владении Музея Востока, сообщили в субботу в пресс-службе Международного центра Рерихов.

"В помещениях Главного дома усадьбы Лопухиных до апреля 2017 года действительно располагался общественный Музей имени Н.К. Рериха Международного центра Рерихов (...) в начале текущего 2022 года Музей имени А.С. Пушкина вернул это здание обратно Музею Востока для проведения плановых ремонтно-реставрационных работ. Имеется информация, что эти работы были завершены в сентябре, и на момент пожара здание пустовало", - говорится в сообщении.

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Пожар в здании усадьбы Лопухиных произошел в субботу утром.

В ходе происшествия пострадал один человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах. В здании также обрушились перекрытия между чердаком и вторым этажом.

Ранее агентство сообщало, что усадебный комплекс входит в состав Пушкинского музея. В свою очередь, в Пушкинском музее уточнили, что усадьба сейчас принадлежит центру Рерихов.

Москва усадьба Лопухиных Пушкинский музей центр Рерихов Музей Востока
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