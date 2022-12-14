Движение на фиолетовой ветке столичного метро восстановлено после ЧП с пассажиром

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в среду.

Движение на фиолетовой ветке восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на северо-западном участке ветки не ходили поезда из-за человека на пути. Движение прерывалось на участке "Октябрьское поле" - "Спартак".

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, уточнил, что инцидент произошел на станции "Спартак".

"На рельсы станции упал мужчина, для его спасения отключалось напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы сообщил, что мужчину удалось спасти. "Его состояние оценивается как тяжелое", - уточнил собеседник агентства.

Во вторник на станции "Курская" Кольцевой линии метро под прибывающий поезд упала женщина, спасти ее не удалось. По данным источника "Интерфакса", пострадавшая скончалась на месте от травм, не совместимых с жизнью.