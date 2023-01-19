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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

В московском метро пассажир упал на рельсы на станции "Партизанская"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Москве вечером пассажир метро упал на рельсы на станции "Партизанская", сообщил источник "Интерфакса".

Чтобы спасти пострадавшего, было снято напряжение контактного рельса. В результате прекратилось движение поездов от станции "Курская" до станции "Щелковская", рассказал собеседник агентства.

Пресс-служба Департамента транспорта сообщила только об инциденте с пассажиром в метро.

"На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в пресс-релизе.

Через 15 минут, в 21:55 Дептранс сообщил, что движение по этому участку синей ветки возобновилось и возвращается в график.

Пассажира спасли, сообщил источник "Интерфакса" в медицинских кругах города сообщил.

"Пострадавшего подняли на платформу, это мужчина средних лет", - уточнил собеседник агентства.

Московский метрополитен Дептранс Партизанская Москва
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