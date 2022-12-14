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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Пассажир упал на рельсы станции "Спартак" столичного метро

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел в среду на "фиолетовой" ветке метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях", - говорится в сообщении.

Источник "Интерфакса" уточнил, что на станции "Спартак" по неустановленным причинам на рельсы упал человек.

"Прервано движение от станции "Октябрьское поле" до станции "Спартак", - сказал собеседник агентства.

Данных о состоянии пассажира, оказавшегося на путях, пока не поступало.

Во вторник на станции "Курская" Кольцевой линии метро под прибывающий поезд упала женщина, спасти ее не удалось. По данным источника "Интерфакса", пострадавшая скончалась на месте от травм, не совместимых с жизнью.

Москва
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