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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Источник сообщил о гибели женщины после падения на рельсы на станции метро "Курская"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы уточнил, что пассажир, попавший под поезд на станции "Курская", – женщина.

"Спасти ее не удалось, скончалась от травм, несовместимых с жизнью", - сказал собеседник агентства.

В телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщили, что сбой в движении на кольцевой линии метро устранен.

"Движение на Кольцевой линии (5) восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на ветке увеличивались интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути. Сбой на линии продлился не менее 30 минут.

По информации источника "Интерфакса", инцидент произошел на станции "Курская".

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