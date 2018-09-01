Поезд "Градоначальники Москвы" запустили в подземке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - К 871-му дню рождения Москвы на Кольцевой линии метрополитена в субботу запустили тематический поезд "Градоначальники Москвы", сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны".

"Каждый вагон - это множество интересных историй о любимом городе в разные эпохи. За точку отсчета взят 1709 год, когда Петр I учредил должность губернатора Москвы. Редкие литографии, фотоматериалы и малоизвестные факты превратят поездку в познавательную экскурсию", - сказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, всего в поезде размещено более сотни интересных фактов и историй о Москве разных эпох, например, должность градоначальника ранее называлась не только "генерал-губернатор" или "председатель исполкома Моссовета", но и просто "главный начальник Москвы".

День города в Москве в этом году будут отмечать 8 и 9 сентября.