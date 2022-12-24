Строительство станции метро "Потапово" закончится в 2024 году

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Работы по сооружению конечной станции метро Сокольнической линии в поселении Сосенское завершатся через два года, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Мы продолжаем строительство станции "Потапово" Сокольнической линии в новой Москве. Стройку планируем закончить в 2024 году", - сказал он.

Бочкарев напомнил, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией Московского метрополитена. На ней установят вентиляционное оборудование, которые будет подавать теплый воздух.

Станцию "Потапово" строят в поселении Сосенское на территории ТиНАО Москвы. Ранее глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в ближайшие два года на территории новых округов Москвы появятся семь станций метро. К этому времени должны быть готовы станции "Славянский мир", "Мамыри", "Бачуринская", "Коммунарка", "Новомосковская", "Пыхтино" и "Внуково". Всего к 2035 году в ТиНАО будет запущено 72 км линий подземки и более 20 станций.