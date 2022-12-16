Доля Sminex-Интеко достигла 10% на рынке элитного жилья Москвы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Доля Sminex-Интеко после покупки "Интеко" составила 10% на московском рынке элитного жилья, заявил на презентации сделки президент компании Sminex Алексей Тулупов.

"Я не могу сказать, что мы номер один. Есть еще два игрока, которые очень близко", - отметил он.

По его словам, в портфеле Sminex - 1 млн кв. м жилья, в большей степени элит- и премиум-класса. В портфеле "Интеко" находятся 1,4 млн кв. м, которые сейчас в продаже и проектируются. Тулупов уточнил, что еще 7 млн кв. м - это "опыт", который приобретают с компанией. В общей сложности теперь в портфеле компаний 9,4 млн кв.м. жилья, из которых 1,3 млн кв.м. в стройке и проектировании.

В ближайшие шесть месяцев компания будет работать под сдвоенным брендом.

"Потом примем решение, как будет называться бренд, (...) потому что мы все равно переводить будем на единый колл-центр. У нас предстоит гигантская работа", - заключил Тулупов.

Он также сообщил, что для сделки использованы заемные средства банка, название которого он не озвучил.

Банк непрофильных активов "Траст" продал "Интеко" компании Sminex за 38 млрд рублей. О закрытии сделки было объявлено 14 декабря.

Это крупнейшая сделка M&A на рынке девелопмента с 2015 года. В ее состав вошли активы "Интеко" в Москве и Ростове-на-Дону, в том числе семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв.м в стадии проектирования и строительства.

"Траст" управлял "Интеко" с 2018 года. В 2020 году она вошла в перечень системообразующих организаций строительной отрасли. Выручка компании за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, EBITDA - 21,7 млрд рублей. По данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года "Интеко" входит в десятку лидеров в старых границах Москвы по выручке.

"Интеко" создала и ранее контролировала жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. В 2011 году компанию приобрели бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов - Сбербанк (5%). "Траст" стал контролировать "Интеко" в рамках передачи на его баланс активов санируемого Рост банка (тоже ранее принадлежал Шишханову).