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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В МВД России сообщили о планах облегчить условия пребывания мигрантов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти планируют облегчить условия пребывания мигрантов в стране и сократить основания для внесения их в черный список, сообщил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко на совместном заседании госорганов Киргизии и России.

"В России с 1 января 2024 года планируется изменить практически все миграционные процедуры. Это облегчит условия и порядок пребывания, в том числе для граждан Киргизии", - сказал он.

По его словам, предлагается установить градацию правонарушений в зависимости от их тяжести: "Если будет незначительное правонарушение, то соответственно не последует запрета на въезд".

Замминистра труда и миграции Киргизии Жылдыз Полотова сказала, что киргизская сторона просит российскую упростить процедуры постановки на миграционный учет и смягчить наказание за административные нарушения. По ее информации, на 1 октября в черном списке значились более 38 тысяч граждан Киргизии. В среднем ежемесячно в список попадают 2 тысяч граждан республики.

Глава МВД России Владимир Колокольцев 26 декабря призвал все российские ведомства, которые используют труд мигрантов, ужесточить контроль за их деятельностью, чтобы добиться снижения уровня криминальных проявлений.

МВД Киргизия Дмитрий Демиденко Жылдыз Полотова Владимир Колокольцев
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