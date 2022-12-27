В МВД России сообщили о планах облегчить условия пребывания мигрантов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти планируют облегчить условия пребывания мигрантов в стране и сократить основания для внесения их в черный список, сообщил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко на совместном заседании госорганов Киргизии и России.

"В России с 1 января 2024 года планируется изменить практически все миграционные процедуры. Это облегчит условия и порядок пребывания, в том числе для граждан Киргизии", - сказал он.

По его словам, предлагается установить градацию правонарушений в зависимости от их тяжести: "Если будет незначительное правонарушение, то соответственно не последует запрета на въезд".

Замминистра труда и миграции Киргизии Жылдыз Полотова сказала, что киргизская сторона просит российскую упростить процедуры постановки на миграционный учет и смягчить наказание за административные нарушения. По ее информации, на 1 октября в черном списке значились более 38 тысяч граждан Киргизии. В среднем ежемесячно в список попадают 2 тысяч граждан республики.

Глава МВД России Владимир Колокольцев 26 декабря призвал все российские ведомства, которые используют труд мигрантов, ужесточить контроль за их деятельностью, чтобы добиться снижения уровня криминальных проявлений.