Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

Фото: Софья Сандурская/Агентство "Москва"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Прирост осадков в столице за последние 24 часа составил 16 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"За последние сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова увеличилась с 23 до 33 см, то есть на 43%", - сказал представитель метеобюро.

Lанные получены в 9:00 воскресенья с главной столичной метеостанции на ВДНХ.

Месячная норма осадков декабря в Москве - 56 мм.

По прогнозу синоптиков, днем в столице ожидаются 5-7 градусов мороза, снег, метель и северный ветер с порывами до 12 м/с.

На сайте "Метеоновости" отмечается, что "на ВДНХ сумма осадков оставила 13 мм, что дает право говорить о новом суточном рекорде по осадкам". Прежний рекорд составлял 13,1 мм и принадлежал 1989 году.

"Поскольку днем снег в городе продолжится, и выпадет еще 2-4 мм осадков, то сутки 18 декабря станут самыми обильными по снегу с 1879 года", - пишут "Метеоновости".

Рекордной стала и высота снежного покрова на ВДНХ - 33 см.

"До 28 см снега насыпало на ВДНХ к 19 декабря лишь в 1985 и 1993 годах", - отмечается в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что прирост снега за выходные в городе может составить до 23 см.