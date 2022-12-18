Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см
Фото: Софья Сандурская/Агентство "Москва"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Прирост осадков в столице за последние 24 часа составил 16 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"За последние сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова увеличилась с 23 до 33 см, то есть на 43%", - сказал представитель метеобюро.

Lанные получены в 9:00 воскресенья с главной столичной метеостанции на ВДНХ.

Месячная норма осадков декабря в Москве - 56 мм.

По прогнозу синоптиков, днем в столице ожидаются 5-7 градусов мороза, снег, метель и северный ветер с порывами до 12 м/с.

На сайте "Метеоновости" отмечается, что "на ВДНХ сумма осадков оставила 13 мм, что дает право говорить о новом суточном рекорде по осадкам". Прежний рекорд составлял 13,1 мм и принадлежал 1989 году.

"Поскольку днем снег в городе продолжится, и выпадет еще 2-4 мм осадков, то сутки 18 декабря станут самыми обильными по снегу с 1879 года", - пишут "Метеоновости".

Рекордной стала и высота снежного покрова на ВДНХ - 33 см.

"До 28 см снега насыпало на ВДНХ к 19 декабря лишь в 1985 и 1993 годах", - отмечается в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что прирост снега за выходные в городе может составить до 23 см.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного снега

Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи

Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи

Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве

Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

В аэропортах Москвы отменены 17 рейсов

В 2023 году москвичам вновь разрешат жениться на Северном речном вокзале

В 2023 году москвичам вновь разрешат жениться на Северном речном вокзале

Соцвыплаты в Москве с 1 января 2023 года проиндексируют на 10%

Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы

Поезда Кольцевой линии метро Москвы со 2 по 7 января будут ходить только в одну сторону

Поезда Кольцевой линии метро Москвы со 2 по 7 января будут ходить только в одну сторону

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы

Утренние пробки в Москве достигли 9 баллов из-за гололедицы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });