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Московских автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Жителям Москвы в воскресенье рекомендуют пересесть на общественный транспорт, для поездок в аэропорт стоит воспользоваться поездами "Аэроэкспресс", сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

"Из-за последствий сильного снегопада движение на 10:00 оценивается в 4 балла. В течение дня просим отказаться от поездок на личном транспорте - так коммунальные службы быстрее почистят дороги", - говорится в сообщении.

В дневное время движение оценивается в 4-6 баллов. Для передвижения по городу рекомендуется выбирать метро, МЦК (Московское центральное кольцо), МЦД (Московский центральные диаметры), а для поездок в аэропорт пользоваться поездами "Аэроэкспресс".

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Как уточнили в департаменте, "сейчас затруднено движение на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал".

Причинами загруженности в департаменте назвали большое количество снега, снижение общих скоростей, мелкие аварии, застрявшие фуры на МКАД и эстакадах, большое количество поездок в преддверии Нового года.

Ранее в метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщали, что за последние сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова увеличилась с 23 до 33 см, то есть на 43%.

По прогнозу синоптиков, днем в столице ожидаются 5-7 градусов мороза, снег, метель и северный ветер с порывами до 12 м/с.

Москва
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