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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Более 60 рейсов задержаны в столичных аэропортах

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В столичных аэропортах в воскресенье задержаны 63 рейса, еще 13 отменены, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Больше всего - 31 задержаны и 2 отменены - в "Домодедово", еще 19 рейсов задержаны и 9 отменены во "Внуково", а также 13 рейсов задержаны и 2 отменены в "Шереметьево".

МоскваСнежный покров в Москве за сутки вырос до 33 смСнежный покров в Москве за сутки вырос до 33 смЧитать подробнее

Ранее в воскресенье в метеобюро Москвы сообщили "Интерфаксу", что прирост осадков в столице за последние 24 часа составил 16 мм. "За последние сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова увеличилась с 23 до 33 см, то есть на 43%", - сказал представитель метеобюро.

Он пояснил, что данные получены в 9:00 воскресенья с главной столичной метеостанции на ВДНХ.

Месячная норма осадков декабря в Москве - 56 мм.

По прогнозу синоптиков, днем в столице ожидаются 5-7 градусов мороза, снег, метель и северный ветер с порывами до 12 м/с.

Москва Домодедово Шереметьево Внуково
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