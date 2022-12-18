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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

В Москве предупредили, что из-за снегопада возможны задержки автобусов и электробусов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В связи с ухудшением погодных условий в городе наземный общественный транспорт может корректировать маршрут и задерживаться, сообщает в воскресенье департамент транспорта Москвы.

"Из-за сильного снегопада, сложной дорожной ситуации и мелких ДТП стороннего транспорта в разных районах города могут задерживаться автобусы и электробусы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для объезда сложных участков трассы маршруты общественного транспорта могут быть скорректированы.

Ранее столичный департамент транспорта из-за последствий снегопада рекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт, для поездок в аэропорт воспользоваться поездами "Аэроэкспресс".

Москва
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