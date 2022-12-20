Омбудсмен заявила о переполненности московских СИЗО

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Переполненность московских следственных изоляторов в 2022 году выросла с 11% до 22,6% по сравнению с прошлым годом, заявила во вторник уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Еще два года назад, подводя итоги года, я говорила, что очень широко применялась форма такая как домашний арест, что значительно уменьшило количество людей в следственном изоляторе. К сожалению, в последние годы эта тема значительно изменилась и суды не так часто пользуются этой формой ограничения свободы, и люди отправляются в следственные изоляторы. Если в прошлом году перелимит составлял 11%, то в этом году это уже 22,6%", - сказала Потяева в ходе пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

По словам омбудсмена, такой уровень перелимита означает, что людям в следственных изоляторах приходится спать по очереди.

"Это тоже тема, которую мы берем в проработку на 2023 год, и будем работать и с судебными инстанциями по тому, чтобы принимались все-таки альтернативные меры наказания, особенно для бизнеса. Они могут абсолютно получить альтернативную форму, внести большой денежный залог либо получить домашний арест, тем самым освободив места в следственных изоляторах", - отметила Потяева.

В декабре 2021 года председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков отмечал, что проблема переполненности СИЗО в Москве сохраняется, в том числе потому, что в 2021 году почти на 15% чаще суды стали избирать меру пресечения в виде ареста. "У нас очень серьезный перелимит, из-за него людей, которые еще не осуждены, отправляют в регионы дожидаться апелляции. Сейчас огромное количество людей содержится сверх лимита, в данный момент однозначно более тысячи человек, точная цифра будет еще больше", - сказал Волков в интервью "Интерфаксу".

Волков считает, что необходимо снизить количество применения арестов, поскольку большая часть таких решений избыточна и необоснованна. "Хотелось бы обратиться и к генеральному прокурору и прокурору Москвы, чтобы более тщательно эти вопросы рассматривались, в том числе в момент избрания меры пресечения, когда прокурор также участвует в процессе", - сказал он.