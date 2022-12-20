Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Омбудсмен заявила о переполненности московских СИЗО

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Переполненность московских следственных изоляторов в 2022 году выросла с 11% до 22,6% по сравнению с прошлым годом, заявила во вторник уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Еще два года назад, подводя итоги года, я говорила, что очень широко применялась форма такая как домашний арест, что значительно уменьшило количество людей в следственном изоляторе. К сожалению, в последние годы эта тема значительно изменилась и суды не так часто пользуются этой формой ограничения свободы, и люди отправляются в следственные изоляторы. Если в прошлом году перелимит составлял 11%, то в этом году это уже 22,6%", - сказала Потяева в ходе пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

По словам омбудсмена, такой уровень перелимита означает, что людям в следственных изоляторах приходится спать по очереди.

"Это тоже тема, которую мы берем в проработку на 2023 год, и будем работать и с судебными инстанциями по тому, чтобы принимались все-таки альтернативные меры наказания, особенно для бизнеса. Они могут абсолютно получить альтернативную форму, внести большой денежный залог либо получить домашний арест, тем самым освободив места в следственных изоляторах", - отметила Потяева.

В декабре 2021 года председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков отмечал, что проблема переполненности СИЗО в Москве сохраняется, в том числе потому, что в 2021 году почти на 15% чаще суды стали избирать меру пресечения в виде ареста. "У нас очень серьезный перелимит, из-за него людей, которые еще не осуждены, отправляют в регионы дожидаться апелляции. Сейчас огромное количество людей содержится сверх лимита, в данный момент однозначно более тысячи человек, точная цифра будет еще больше", - сказал Волков в интервью "Интерфаксу".

Волков считает, что необходимо снизить количество применения арестов, поскольку большая часть таких решений избыточна и необоснованна. "Хотелось бы обратиться и к генеральному прокурору и прокурору Москвы, чтобы более тщательно эти вопросы рассматривались, в том числе в момент избрания меры пресечения, когда прокурор также участвует в процессе", - сказал он.

Москва Татьяна Потяева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

Снежный покров в Москве за сутки вырос до 33 см

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного снега

Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи

Власти Москвы сообщили об усилении снегопада в городе к ночи

Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве

Роспотребнадзор отметил сложную ситуацию по менингиту среди мигрантов в Москве

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

Москвичей предупредили о двухдневном снегопаде

В аэропортах Москвы отменены 17 рейсов

В 2023 году москвичам вновь разрешат жениться на Северном речном вокзале

В 2023 году москвичам вновь разрешат жениться на Северном речном вокзале

Соцвыплаты в Москве с 1 января 2023 года проиндексируют на 10%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });