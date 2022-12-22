Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Ликсутов заявил, что электромобиль "Москвич" поступит в продажу с 26 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новый электроавтомобиль "Москвич" станет доступен для покупки с понедельника, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Машина достойная, уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину", - сказал заммэра журналистам.

Он напомнил, что в следующем году планируется производство 50 тыс. автомобилей "Москвич", 10 тыс. из которых - электромобили. Ликсутов также добавил, что купит себе "Москвич" в личное пользование.

Максим Ликсутов Москва Москвич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СБП заработает в наземном общественном транспорте Москвы в 2023 году для оплаты проезда

Гололедица стала причиной утренних пробок в Москве в четверг

Мокрый снег и ледяной дождь ожидаются вечером в Москве

Нагрузка на поликлиники Москвы осенью превысила ковидный пик начала года

Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей

Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей

В Москве у Трех вокзалов открыли гастрономический кластер

В Москве у Трех вокзалов открыли гастрономический кластер

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

В Москве с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы снега

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90

Число задержанных в столичных аэропортах рейсов выросло до 90
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });