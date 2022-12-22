Ликсутов заявил, что электромобиль "Москвич" поступит в продажу с 26 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Новый электроавтомобиль "Москвич" станет доступен для покупки с понедельника, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Машина достойная, уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину", - сказал заммэра журналистам.

Он напомнил, что в следующем году планируется производство 50 тыс. автомобилей "Москвич", 10 тыс. из которых - электромобили. Ликсутов также добавил, что купит себе "Москвич" в личное пользование.