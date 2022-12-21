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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей

Новый автомобиль "Москвич 3" в базовой комплектации будет стоить почти 2 млн рублей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль "Москвич 3" станет доступен в дилерских центрах по цене от 1,97 млн рублей, сообщается в телеграм-канале завода "Москвич".

"Городской кроссовер Москвич 3 - это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производства завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 млн 970 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой. На первом этапе продажей и обслуживанием автомобилей "Москвич" будут заниматься 11 дилерских центров.

Как уточнил генеральный директор завода Дмитрий Пронин, в следующем году активность компании будет сконцентрирована на крупных городах-миллионниках страны, по мере увеличения производственных объемов "Москвич" будет развиваться и в других городах РФ.

"Первой моделью станет кроссовер Москвич 3, который пополнит парки такси и каршеринга", - сказал Пронин.

В конце ноября сообщалось, что столичный автозавод "Москвич" (до ухода Renault из России - ЗАО "Рено Россия") перезапустил производство, начав серийную крупноузловую сборку кроссовера "Москвич 3" с бензиновым двигателем.

Москвич 3 Москвич
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