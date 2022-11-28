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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году

Завод "Москвич" планирует выпустить отечественный автомобиль в 2025 году
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Автомобиль из отечественных компонентов и на отечественной платформе будет произведен заводом "Москвич" через три года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У нас есть поручение мэра Москвы Сергея Собянина, чтобы завод "Москвич" через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе. Мы над этой задачей вместе с "КамАЗом" работаем, и я уверен, что мы с ней справимся. 2025 год - целевой, когда машина уже должна быть", - сказала Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба столичного департамента транспорта в понедельник.

Он отметил, что на заводе идет серийная сборка, в конце следующего года планируется выход на объем локализации, сопоставимый с заводом "Рено" до его ухода из России.

"Часть кузовных деталей будем делать здесь, будем закупать российскую резину. Каждый год - максимальная локализация компонентов", - подчеркнул заммэра.

Как уточняет пресс-служба московского департамента транспорта, в следующем году "Москвич" произведет порядка 50 тыс. новых автомобилей, часть из которых пойдут на обновление парка каршеринга в Москве, Московской области и в других регионах России.

Серийная сборка автомобилей на заводе "Москвич" началась 23 ноября. Первая модель после возобновления работы завода - кроссовер "Москвич-3". Продажа первых машин начнется в декабре.

Москва Москвич Максим Ликсутов
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