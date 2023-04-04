В Москве парк такси и каршеринга пополнят 2000 электромобилей "Москвич"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тысяч автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для служб такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тысячи электрокаров.

"Немаловажно, что "Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта. С "Яндекс.Такси" заключены контракты общей мощностью на 5 тысяч машин, из них 2 тысячи - электромобили. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга", - сказал Собянин во время подписания соглашения.

По словам мэра "Москвич" продолжает развиваться, также сохранился трудовой коллектив завода. Так, как уточнил Собянин, в прошлом году было произведено всего 600 машин, "в этом году программа уже на 50 тысяч, 10 тысяч из них - электромобили. В 2024 году мы ставим себе задачу произвести уже 100 тысяч, но, и самое важное, что в этом году начинается локализация".

По словам мэра, поставка электрокаров для такси и каршеринга будет способствовать улучшению экологии города и станет хорошим примером для других автомобилистов. "Надеюсь, эта машина будет надежно служить для москвичей и гостей столицы. Спасибо огромное "Камазу", который вместе с нами поставил плечо и двигает этот проект вперёд", - добавил мэр.

Генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин назвал проект по производству "Москвичей" вызовом для компании, которая ранее отказалась от производства легковых автомобилей.

Он уточнил, что в 2023 году готовятся к выходу новые модели, компания нашла "полное взаимопонимание с восточным партнером, и мы строим довольно серьезные планы на локализацию, которая начнётся уже в этом году".

Подписание соглашения прошло между Московским автозаводом "Москвич" и подразделением "Яндекса" "Флот". В документе говорится о поставке 2 тысяч электромобилей "Москвичи 3e" для таксопарков-партнеров "Яндекса.Такси".

Первые 50 автомобилей пополнили парк "Яндекс.Такси" в апреле, уточнили в пресс-службе мэрии.

3 марта стартовали продажи автомобилей "Москвич" в 23 городах России.