В Москве начали тестировать электрические суда

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Первые девять электрических судов начнут работать в Москве в этом году, стартовало их тестирование. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"ОАО "Пассажирский порт" по контракту поставит 21 электрическое судно российского производства, в этом году появятся первые девять. (...) Мы уже начали активные ходовые испытания", - привели в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он добавил, что за производство и эксплуатацию электрических судов будет отвечать подрядчик в рамках 15-летнего контракта.

Суда собираются по контракту с ОАО "Пассажирский порт" (часть компании ООО "ВодоходЪ").