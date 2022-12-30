Доступ на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Доступ на Красную площадь Москвы будет ограничен с 18:00 31 декабря до утра 1 января, сообщает столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Информируем, что в период с 18:00 часов 31 декабря 2022 года до 7:00 часов 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен", - сообщила пресс-служба департамента в пятницу.

Там добавили, что в период новогодних каникул на территории города будут проходить детские представления, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках столицы.

"Вместе с тем, в текущем году крупномасштабных массовых мероприятий, а также фейерверочных показов, посвященных празднованию Нового года, в Москве не запланировано", - напомнили в департаменте.

Столичные власти отмечают, что перекрытий дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется.