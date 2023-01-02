Поезда Кольцевой линии метро будут ходить в одну сторону до 7 января

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Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В связи с необходимостью обновления инфраструктуры временно изменяется схема движения поездов на Кольцевой линии московского метро, сообщает столичный департамент транспорта.

"Со 2 по 7 января поезда на Кольце будут поочередно ходить только в одну сторону - так мы сможем обновить инфраструктуру на каждом из путей, отвечающую за безопасность и управление движением поездов. При этом все станции Кольцевой линии будут открыты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, а 5-7 января - только по часовой стрелке.

После проведения необходимых работ поезда на Кольцевой линии станут ходить чаще, в вагонах будет свободнее, а график движение станет стабильнее и надежнее.

В департаменте подчеркивают, что все пересадки продолжат работать. Также власти рекомендуют на время ограничений выбирать альтернативные маршруты: радиальные линии, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточный автобусный маршрут Б, который проходит по Садовому кольцу.