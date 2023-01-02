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Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу в Москве и области до конца 3 января

Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу в Москве и области до конца 3 января
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Мокрый снег, дождь и усиление ветра ожидаются в Москве и Подмосковье, они приведут к образованию гололедицы, сообщил "Интерфаксу" в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По данным Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны, ночью и до конца суток 3 января в Москве и Московской области ожидается сначала снег, потом мокрый снег, а днем дождь. И осадки эти местами сильные (...) В связи с усилением ветра до 15 м/с днем, даже при положительной температуре днем будет сильная гололедица", - сказал он.

Так, в ночь с понедельника на вторник температура воздуха понизится до -2...-4 градусов, утром начнется повышение температуры до положительных значений.

Как добавил Вильфанд, "но даже при положительной температуре и дожде, которые прогнозируются, будут условия для сильного скольжения - гололедицы".

Он отметил, что уже сейчас в московском регионе наблюдается гололедица. Это связано с тем, что выпавшие ночью осадки начали подмерзать.

Москва Подмосковье Гидрометцентр Роман Вильфанд
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