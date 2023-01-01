Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

Температурный рекорд полувековой давности побит в Москве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Аномально теплая погода в столице установила первый в 2023 году климатический рекорд, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в воскресенье.

"К 19:00 воздух на главной метеостанции города на ВДНХ прогрелся до плюс 4,5 градуса. Побит рекорд температуры, установленный 1 января 1973 года - плюс 4,2 градуса", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что 1 января в Москве стало самым теплым за всю 144-летнюю историю метеонаблюдений, которая начала свой отсчет в 1879 году.

"Окончательное значение температурного рекорда дня станет известно к исходу дня", - добавили в метеобюро.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что температура воздуха в столичном регионе в первый день 2023 года будет больше соответствовать ноябрю.

"1 января воздушные массы будут перемещаться не только с юга Атлантики и Средиземного моря, но и с севера Африки, поэтому температура будет очень высокой, плюс 3-5 градусов. За 144 года наблюдений самая высокая температура 1 января была ровно 50 лет назад, 1 января 1973 года, - плюс 4,2 градуса", - сказал Вильфанд.

По его прогнозу, 2 января температура прогнозируется около нулевой отметки, возможен небольшой снег.

Вильфанд уточнил, что с 3 января ночные и дневные температуры в Москве начнут понижаться.

"5 января произойдет заметное понижение: ночью до минус 15 градусов, днем - минус 10 градусов. И в последующие дни (ожидается - ИФ) примерно такой же режим погоды", - добавил он.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рождественская ночь в Москве будет морозной

Рождественская ночь в Москве будет морозной

Соцвыплаты в Москве с 1 января проиндексируют на 10%

Грядущее 1 января в Москве может стать самым теплым за 50 лет

Доступ на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь

Доступ на Красную площадь ограничат в новогоднюю ночь

Собянин провел технический пуск последнего восточного участка Большой кольцевой линии

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в канун Нового года

Очередной снегопад надвигается на Москву

Очередной снегопад надвигается на Москву

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Число индивидуальных предпринимателей в Москве достигло почти 398 тысяч

Функция привязки социальной карты к смартфону появится в Москве в 2023 году

Функция привязки социальной карты к смартфону появится в Москве в 2023 году

Сугробы в Москве за сутки подросли до 30 см

Сугробы в Москве за сутки подросли до 30 см
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });