Температурный рекорд полувековой давности побит в Москве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Аномально теплая погода в столице установила первый в 2023 году климатический рекорд, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в воскресенье.

"К 19:00 воздух на главной метеостанции города на ВДНХ прогрелся до плюс 4,5 градуса. Побит рекорд температуры, установленный 1 января 1973 года - плюс 4,2 градуса", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что 1 января в Москве стало самым теплым за всю 144-летнюю историю метеонаблюдений, которая начала свой отсчет в 1879 году.

"Окончательное значение температурного рекорда дня станет известно к исходу дня", - добавили в метеобюро.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что температура воздуха в столичном регионе в первый день 2023 года будет больше соответствовать ноябрю.

"1 января воздушные массы будут перемещаться не только с юга Атлантики и Средиземного моря, но и с севера Африки, поэтому температура будет очень высокой, плюс 3-5 градусов. За 144 года наблюдений самая высокая температура 1 января была ровно 50 лет назад, 1 января 1973 года, - плюс 4,2 градуса", - сказал Вильфанд.

По его прогнозу, 2 января температура прогнозируется около нулевой отметки, возможен небольшой снег.

Вильфанд уточнил, что с 3 января ночные и дневные температуры в Москве начнут понижаться.

"5 января произойдет заметное понижение: ночью до минус 15 градусов, днем - минус 10 градусов. И в последующие дни (ожидается - ИФ) примерно такой же режим погоды", - добавил он.