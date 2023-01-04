Москвичей ждет самая холодная пятидневка с начала века

Фото: Василий Федосенко/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Мороз до -26 градусов и солнце прогонозируются в выходные в Москве и Подмосковье, в первый рабочий день после новогодних праздников температура воздуха будет -20 градусов. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на субботу -24 – -26 градусов, а по области до -29 и даже с пониженных местах -30. И днем тоже тепла ждать не стоит, потому что максимальные значения -20 – -22 градуса, по области до - 25 градусов мороза. Но много солнца, никаких осадков, потому что давление высокое. В воскресенье температура будет на 15 градусов ниже нормы. Ночные температуры -18 – -23 градуса, по области до -25, а днем небольшое повышение температуры – -15 – -18 градусов, но все равно это очень холодная погода", - сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что такая аномальная погода считается опасным явлением. Резкое понижение температуры, как уточнил Вильфанд, начнется в пятницу, 6 января, температура воздуха ночью опуститься ниже -20 градусов. Связано это с возникновением редкого ультраполярного процесса, при котором воздушные массы перемещаются с северо-востока на юго-запад. Так, в столичный регион будет поступать воздух из полярных регионов, в том числе из Восточно-Сибирского моря, а также морей Лаптевых и Карского.

Кроме того, на погоду будет влиять адвекция очень холодного воздуха. Все это приведет к тому, что температура будет на 16-17 градусов ниже нормы.

"Ждать повышения температуры 9 числа, в первый рабочий день, не стоит. Будет по-настоящему холодная погода, температура -20 – -25, дневная температура около -20, но солнечно. Мороз и солнце, но не просто мороз, а очень сильный мороз", - добавили Вильфанд.

Во вторник температура начнет повышаться, но днем прогнозируется около -15 градусов. Таким образом, в Москве и Подмосковье будет самая холодная пятидневка за 23 года нынешнего века.

"Нужно призывать москвичей наслаждаться погодой сегодня и завтра, потому что сегодня такая мягкая умеренная зима - -2 - -4, местами небольшой снег. Завтра -4 - -6 и ночью, и днем. Облачно, небольшой снег. Это очень комфортная погода. Только завтра, в четверг, температура будет около нормы. Правда нужно уточнить, что будет гололедица", - отметил Вильфанд.