Батареи в московских домах разогреют до максимума из-за морозов

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления Москвы из-за предстоящего резкого похолодания, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"С 6 января в столичном регионе ожидаются аномальные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения", - сказал Бирюков, которого в среду цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра пояснил, что температура в магистральных сетях составляет 107-110 градусов, к вечеру 5 января температура теплоносителя достигнет максимальных значений – 130 градусов.

Бирюков подчеркнул, что корректировка подачи тепла производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме. "Это не одномоментное действие, а сложная поэтапная процедура", - добавил он.

Ранее синоптики сообщили, что 6 января температура воздуха в Москве опустится до 20 градусов ниже нуля, а в рождественскую ночь и до 9 января столбики термометров могут достигать отметки минус 27 градусов.