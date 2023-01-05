Что произошло за день: четверг, 5 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу на Рождество прекратить огонь по всей линии соприкосновения на Украине. Режим прекращения огня было поручено ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января, учитывая обращение патриарха Кирилла. В Минобороны РФ сообщили позже, что в войска отдано соответствующее указание.

- В России за сутки выявили 3 274 новых случая COVID-19, это меньше, чем днем ранее. Между тем, в Москве отмечается суточный прирост заболевших.

- Дания, Швеция и Германия продолжают расследовать взрывы на "Северных потоках". Как заявили в Еврокомиссии, расследование диверсии на газопроводах проходит на национальных уровнях затронутых этим инцидентом стран.

- Никита Михалков попал в больницу. Как сообщила его пресс-служба, режиссер госпитализирован с гриппом.

- Amazon запланировал сократить более 18 тыс. рабочих мест. Это больше, чем планировалось прежде. Сокращения станут крупнейшими в истории американского интернет-ритейлера.

- На штат Калифорния в США обрушился мощный шторм. Из-за непогоды около 180 тыс. домов остались без электричества, отменены десятки авиарейсов, есть погибшие.

- В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномальных морозов. Предупреждение Гидрометцентра России действует пока с 21:00 5 января до 21:00 7 января.

- Австралия не будет отстранять теннисистов РФ и Белоруссии от турнира Australian Open. Как отметили в Федерации тенниса Австралии, российские и белорусские игроки смогут выступить в Мельбурне без указания страны и флага.