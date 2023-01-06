Работу общественного транспорта в Москве продлят в Рождественскую ночь

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Метро и МЦК в Москве в Рождественскую ночь будут работать до 02:00 часов, сообщает официальный сайт мэра столицы.

"В Рождественскую ночь (с 6 на 7 января) продлят режим работы столичного транспорта. Так, поезда метро и Московского центрального кольца (МЦК) будут курсировать до 02:00. До этого же часа продолжат перевозить пассажиров и автобусы КМ", - говориться в сообщении.

Пресс-служба мэра отмечает, что работу Московских центральных диаметров (МЦД) продлят до 03:00, а наземный общественный транспорт будет работать до 03:30.

Между тем, накануне Гидрометцентр России из-за аномальных морозов повысил уровень погодной опасности в Москве до предпоследнего, "оранжевого" уровня. Пока он действует до 21:00 7 января.