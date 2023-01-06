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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

У православных христиан наступил рождественский сочельник

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Православные готовятся отметить один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

Предстоящей ночью славить имя Христа будут верующие пяти поместных Церквей мира - Русской, Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской, которые живут по старому, юлианскому, календарю. Учитывая, что прихожане одной только Русской церкви - самой большой из них - проживают на пяти континентах, можно сказать, что рождественские службы пройдут в эти дни на десятках языков Земли.

Празднику Рождества традиционно предшествует сочельник - день особенно строгого поста, когда, по церковному уставу, разрешается принимать в пищу только сочиво - размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, а также бобы, горох и овощи.

Рождественский пост завершается после наступления темноты, или появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Согласно Евангелию, увидев ее, восточные мудрецы пришли поклониться Младенцу Христу и принесли Ему золото, ладан и смирну, которые стали первыми в истории рождественскими подарками.

Православие Рождество
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