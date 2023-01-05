Около 10 тыс. человек обеспечат порядок в Москве в Рождество

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Обеспечивать порядок в Рождество в Москве будут около десяти тысяч человек, сообщает в четверг столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Для охраны правопорядка в местах проведения праздничных рождественских мероприятий будет нести службу наряд общей численностью около 10,1 тысячи человек. В их числе более 6,1 тысячи полицейских, около 1,8 тысячи представителей Росгвардии, также им будут помогать 2,2 тысячи дружинников Московского городского штаба народной дружины", - сказали в департаменте.

Отмечается, что на контроль будет взято обеспечение общественного порядка и безопасности более чем на 510 религиозных объектах.