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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Около 10 тыс. человек обеспечат порядок в Москве в Рождество

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Обеспечивать порядок в Рождество в Москве будут около десяти тысяч человек, сообщает в четверг столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Для охраны правопорядка в местах проведения праздничных рождественских мероприятий будет нести службу наряд общей численностью около 10,1 тысячи человек. В их числе более 6,1 тысячи полицейских, около 1,8 тысячи представителей Росгвардии, также им будут помогать 2,2 тысячи дружинников Московского городского штаба народной дружины", - сказали в департаменте.

Отмечается, что на контроль будет взято обеспечение общественного порядка и безопасности более чем на 510 религиозных объектах.

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