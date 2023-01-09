Съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе построят в Москве

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Дорожный съезд построят с участка Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

"В районе пересечения МСД с Каширским шоссе появится многоуровневая развязка, которая обеспечит съезд с Юго-Восточной хорды в сторону МКАД, также будет устроена боковая дорога вдоль Каширского шоссе к Шипиловскому проезду и улице Борисовские пруды. Работы будут вестись за счет городского бюджета", - рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, длина правоповоротного съезда с Юго-Восточной хорды на Каширское шоссе составит около 800 м, ширина дорожного полотна на этом участке - от 5 до 11 м. В соответствии с проектом здесь будет одна остановка для общественного транспорта.

Отмечается, что боковой проезд вдоль Каширского шоссе протяженностью 255 м обеспечит выезд с шоссе на улицу Борисовские пруды, Шипиловский проезд и разворот в сторону центра Москвы.

Бочкарёв добавил, что также реконструируют подземный пешеходный переход через Каширское шоссе вблизи корпуса 1 дома 57. Так, строители проложат новые инженерные коммуникации, в том числе - сети теплоснабжения, водостока и освещения.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что ведомство выдало соответствующее разрешение на строительство дорожного съезда. Инспекторы составят программу проверок дорожного объекта после получения от застройщика извещения о начале работ.

Строительство новых хордовых магистралей – Северо-Западной хорды (СЗХ), СВХ, ЮВХ и Южной рокады – является ключевым проектом развития улично-дорожной сети Москвы внутри МКАД. Планируется, что хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы. Они свяжут между собой вылетные магистрали и снизят загруженность межрайонных дорог, ТТК, МКАД.

Ранее было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую магистраль – Московский скоростной диаметр.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что жители столицы и Подмосковья смогут не платить за проезд по МСД. Для транзитных автомобилистов со 2 января 2023 года ввели плату за проезд в размере 950 рублей. Также на МСД ввели полный запрет на проезд грузовиков, за исключением грузовых автомобилей, имеющих пропуск.

Контроль проезда будет осуществляться с помощью действующей системы фотовидеофиксации.