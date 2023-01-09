Сильные морозы не повлияли на работу систем жизнеобеспечения Москвы

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Системы жизнеобеспечения столицы работают штатно в условиях аномально низких температур, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время все системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", - сообщил Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По информации заммэра, теплоснабжение продолжает работать на максимальных температурных режимах (до 130 градусов - ИФ).

"Учитывая прогноз синоптиков, специалисты ПАО "МОЭК" заранее скорректировали температуру в системе отопления", - напомнил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков отметил, что все производственные объекты ПАО "Мосэнерго" несут электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками.

Он добавил, что все столичные системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности: по теплу - 48%, газоснабжению - 23%, водоснабжению - 53%, электросетям - 19%.

По информации Гидрометцентра России, объявленный 5 января из-за аномальных морозов "оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 21:00 10 января.