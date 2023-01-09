Оттепель может прийти в Москву в конце недели

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В воскресенье температура в Москве и Подмосковье поднимется до нуля градусов, что приведет к оттепели, период заметного ослабления морозов и повышения температуры начнется в четверг, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу еще температура отрицательная, но уже -3...-2 градуса, и к воскресенью столбик термометра будет приближаться к нулевой отметке. В воскресенье и понедельник уже вероятна оттепель в московском регионе", - сказал Вильфанд.

Период заметного ослабления мороза и повышения температуры, как уточнил он, наступит в четверг. "В четверг уже ночью -11...-9, а днем 8-6 градусов ниже нуля. Еще температура около и ниже нормы на два градуса. Преимущественно без осадков. В пятницу совсем небольшой снег, но температура будет такая вполне приемлемая - ночью -10...-6, днем 8-3 градусов ниже нуля. И новогодняя ночь по старому стилю вполне комфортная, вполне мягкая, -8...-3 и небольшой снежок", - добавил Вильфанд.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, резкое изменение погоды в центре европейской части России связано с тем, что к антициклону добавятся воздушные массы с северного Казахстана. "Очень экзотическая траектория. Воздушные массы проходят с севера, перекачиваются с Северного Ледовитого океана, доходят до Урала и затем перекачиваются в Москву и одновременно еще подбрасывается воздух с северного Казахстана. Кроме того, выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков", - сказал он.

Несмотря на то, что в понедельник в Москве ожидается около минус 15 градусов, "но все-таки ближайшей ночью температура будет в Москве -19...-17, а по области до -26", сказал он. 10 января в московском регионе максимальные температуры будут -11...-9, однако эти значения ниже нормы примерно на девять градусов.

"А вот в среду необычная ситуация. Антициклон, который обусловил такую холодную погоду, начинает постепенно перемещаться на юго-восток и это приведет к тому, что циклоническая облачность будет уже приближаться к европейской территории. И уже в среду будет такое смешение воздушных масс: как холодных с юго-востока, так и с юго-запада. Это смешение воздушных масс приведет к фронтальному разделу, в следствии чего выпадет снежок", - сообщил Вильфанд

При этом, произойдет усиление ветра до 15 м/с. Вместе со снегом это приведет к тому, что эффективная температура, которую ощущает человек на улице, будет казаться ниже - минус 20 - 17 градусов, что, по его словам, "будет создавать дискомфорт".