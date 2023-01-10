Южную рокаду в Москве достроят к концу года

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Строительство Южной рокады завершится до конца года, сообщили в пресс-службе стройкомплекса Москвы во вторник.

"В настоящее время ее строительная готовность составляет порядка 70%", - говорится в сообщении.

В столице реализуется Московский скоростной диаметр (МСД), который включает в том числе Южную рокаду. Работы идут активно по всем участкам.

На протяжении Южной рокады появится 21 новое транспортное сооружение - эстакады, тоннели, путепроводы и 18 безопасных пешеходных переходов. Эта трасса протяженностью около 40 км прямого хода соединит крупные автомобильные магистрали города - МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Люблинскую улицу.

Ранее было принято решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую магистраль - Московский скоростной диаметр. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что жители столицы и Подмосковья смогут не платить за проезд по МСД. Для транзитных автомобилистов со 2 января 2023 года вводится плата за проезд в размере 950 рублей. Также на МСД введут полный запрет на проезд грузовиков, за исключением грузовых автомобилей, имеющих пропуск.

Контроль проезда будет осуществляться с помощью действующей системы фотовидеофиксации.