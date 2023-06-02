Два последних участка Московского скоростного диаметра запустят осенью

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Два последних участка Московского скоростного диаметра (МСД) запустят уже осенью, сообщила пресс-служба Департамента строительства столицы. Из 11 участков МСД введены уже девять.

Строятся участок от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе и магистраль с мостом через реку Пехорка, которая соединит МСД с автомобильной дорогой "Москва - Нижний Новгород - Казань", их достроят осенью, сообщил глава департамента Рафик Загрутдинов.

На участке от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе ведутся работы по устройству насыпи между подпорными стенами, устройство дождевой канализации и прокладка инженерных сетей, установка шумозащитных экранов, укрупнительная сборка металлоконструкций.

На участке с мостом через реку Пехорка идет армирование подпорной стены, плит перекрытия проезжей части, устройство ограждения, строительство очистных сооружений, монтаж шумозащитных экранов.

Московский скоростной диаметр объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Основной участок (СВХ) был запущен в сентябре 2022 года.