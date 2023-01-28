Полиция задержала мужчину из Курска, участвовавшего в драке в метро Москвы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Житель Курска задержан за избиение двух мужчин в московском метрополитене, сообщила в субботу журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, конфликт произошел между станциями "Электрозаводская" и "Курская" Арбатско-Покровской линии в ночь на 28 января. "В ходе выяснения отношений 33-летний уроженец города Курск нанес двум оппонентам множественные удары. Затем он вышел на станции "Курская" и скрылся", - рассказала Волк.

Сотрудники московской полиции по горячим следам задержали мужчину по месту проживания на улице Лавочкина.

Полицейские устанавливают личности других участников конфликта, причины и обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, сообщила Волк.